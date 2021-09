Corsera | Enrico Varriale indagato per stalking L’ex compagna | mi ha picchiata

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il Corriere della Sera dedica una pagina ai guai giudiziari del giornalista Rai. C’è una inchiesta della Procura di Roma. Scrive il quotidiano: Lei,con la quale aveva programmato di convivere, nel ruolo di accusatrice. «Mi ha, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata». E ancora: «Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…». Il gip Monica Ciancio ha disposto nei confronti del conduttore (ed ex vicedirettore) Rai la misura cautelare del «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa», oltre alla duplice prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona» e di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri ...

