Consiglio Figc | scoppia il caso Lotito Gravina | ' Sei squalificato | non puoi partecipare'

Advertising

sportface2016 : +++Claudio #Lotito si presenta al Consiglio #Figc ma viene cacciato: 'Siamo a un livello kafkiano, dicono che sono… - capuanogio : ?? Calcio italiano, anno 2021: #Lotito si presenta al Consiglio #Figc #Gravina lo fa uscire ricordandogli che è 's… - JoviAcm : RT @CalcioPillole: ??#Figc, Claudio #Lotito allontanato dal consiglio federale. #Gravina: 'Lei è inibito, non può stare qui'?????? https://t.co… - CalcioPillole : ??#Figc, Claudio #Lotito allontanato dal consiglio federale. #Gravina: 'Lei è inibito, non può stare qui'?????? - vp_farese : RT @FBiasin: #Lotito cacciato dal Consiglio #Figc: 'Dicono che sono squalificato, ma non è vero. Siamo a un livello kafkiano”. Ogni volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Figc

Il presidente della Lazio protesta: "Non sono squalificato" ROMA - Un tesissimo Claudio Lotito ha appena lasciato la sede della, dove è in corso ilfederale. Il patron della Lazio si era recato in via Allegri per prendere parte alla riunione del, ma a causa del "caso tamponi" è stato allontanato. "...La scena è stata quasi surreale: Lotito entra in, senza che nessuno lo ostacoli. Sale al primo piano, nella sala che ospita il. Si siede. Al momento di verificare i poteri, il ...Lotito allontanato dal Consiglio Federale, lui replica: «Ci penseranno gli avvocati, andate a leggere la sentenza» Il presidente della Lazio Claudio Lotito, recatosi in mattinata in FIGC a Roma, ha la ...Stamani in Figc era previsto il Consiglio Federale dalle ore 12. Tra i presenti inizialmente vi era a sorpresa anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron biancoceleste dopo l'ultima se ...