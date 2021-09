Cocaina e crack nel pacchetto di sigarette: denunciato spacciatore a Minturno (Di giovedì 30 settembre 2021) Minturno – Nella serata di ieri 29 settembre, a Minturno, i militari della sezione radiomobile, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 36enne di Formia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 dosi di Cocaina e 5 dosi di crack dal peso complessivo di 8 grammi, il tutto sottoposto a sequestro. La droga si trovava occultata all’interno di un pacchetto di sigarette. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)– Nella serata di ieri 29 settembre, a, i militari della sezione radiomobile, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hannoall’autorità giudiziaria un 36enne di Formia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 dosi die 5 dosi didal peso complessivo di 8 grammi, il tutto sottoposto a sequestro. La droga si trovava occultata all’interno di undi. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ...

Ggcrm : @panpanlariscos1 @d_guidazzi Ps. il consumo non è reato già oggi! PPs. il crack è cocaina, la stessa molecola che aveva a casa Morisi. - NDroghe : 'diverse dosi di #cocaina e #marijuana [..] alcune dosi di #Crack e #Ice - o #Shaboo' #rassegnastampa #28settembre… - stanag : @giusepperizzos OFC ma mia figlia e' in galera per consumo di cocaina/crack e relative conseguenze LUI ... vedrai c… - naive17_ : RT @21predatorXr: Logica di mia madre: Canzone reggaeton che parla di sesso pazzo sotto cocaina è ok Io che dico 'A mio nonno malato do il… - Spartaco641 : @CicRosina Che scusa ha???? Il crack, l'ecstasy, l'eroina, la cocaina e Lsd insieme sono poco più di una canna se c… -