Clima | la promessa di Draghi ai giovani | «Adesso agiremo»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il, l'emergenza, l'azione immediata. ll presidente del Consiglio, Mario, ha incontrato oggi le attiviste ambientali Greta Thunberg, Vanessa Nakate e Martina Comparelli, in...

Sono queste le richieste ai leader mondiali nel documento finale della Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul, che si conclude oggi al Mico di Milano. "Chiediamo azioni climatiche ......capo del governo Mario Draghi è intervenuto al Youth4climate esprimendo la necessità che sul...efficacemente' ' L'attuale andamento ci dice che non stiamo riuscendo a mantenere la nostra...MILANO (ITALPRESS) – "Avete ragione a chiedere una responsabilizzazione, a chiedere un cambiamento. Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più, vogliamo raggiungere un impegno come paesi del G20 per m ...Anche Vanessa Nakate e Martina Comparelli a Palazzo Diotti all’arrivo del premier. manganellate ai manifestanti fuori dal Mico ...