Clima | attivisti occupano Piazza Affari

Gli attivisti per il Clima hanno occupato giovedì sera Piazza Affari a Milano, piantando una serie di tende. La scelta di metterle nel luogo dove ha sede la Borsa, spiegano da Rise Up 4 Climate Justice su Facebook, è legata al fatto che Piazza Affari è "il simbolo nazionale di quel capitalismo finanziario che storicamente contribuisce alla devastazione ambientale e alla distribuzione diseguale delle ricchezze". "Sono state montate decine di tende in tutta la Piazza" aggiungono. "Siamo pronti a restare qui a oltranza" si legge sulla pagina Globalproject.info, dove vengono pubblicate foto e video della protesta. "Dalla Piazza giunge l'invito a unirsi all'occupazione", aggiungono in un secondo post. GRETA – Oggi la giovane attivista ...

