Cile, arrestato in Versilia uno dei leader di Colonia Dignidad: fu luogo di tortura e sterminio durante la dittatura di Pinochet (Di giovedì 30 settembre 2021) Torture, abusi su minori, uccisioni di massa. Gli uomini che gestivano Colonia Dignidad, uno dei buchi neri del regime di Augusto Pinochet, in Cile, si sono macchiati di questi crimini e molti altri. Adesso uno di loro, uno dei leader di questo centro di detenzione e tortura della dittatura sudamericana, Reinhard Doring Falkenberg, è stato arrestato a 75 anni mentre si trovava in vacanza a Forte dei Marmi, in Versilia, come riporta oggi Il Manifesto. Falkenberg è considerato uno dei dieci Cileni più pericolosi ricercati dall’Interpol ed è fuggito dal Paese latinoamericano già nel 2005, rifugiandosi in Germania per 15 anni, a Gronau, potendo godere della cittadinanza tedesca. La sua fuga è avvenuta poco prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Torture, abusi su minori, uccisioni di massa. Gli uomini che gestivano, uno dei buchi neri del regime di Augusto, in, si sono macchiati di questi crimini e molti altri. Adesso uno di loro, uno deidi questo centro di detenzione edellasudamericana, Reinhard Doring Falkenberg, è statoa 75 anni mentre si trovava in vacanza a Forte dei Marmi, in, come riporta oggi Il Manifesto. Falkenberg è considerato uno dei diecini più pericolosi ricercati dall’Interpol ed è fuggito dal Paese latinoamericano già nel 2005, rifugiandosi in Germania per 15 anni, a Gronau, potendo godere della cittadinanza tedesca. La sua fuga è avvenuta poco prima ...

repubblica : Arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet: il Cile ne chiede l'estradizione [di Andrea Bu… - giusmo1 : Arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet: il Cile ne chiede l'estradizione… - MatteoMarchini5 : Cile, arrestato in Versilia uno dei leader di Colonia Dignidad: fu luogo di tortura e sterminio durante la dittatur… - blankaut : RT @MarxKarletto: Arrestato in Versilia un nazista torturatore del regime di Pinochet: il Cile ne chiede l'estradizione - vatenacttencass : RT @francofontana43: Fino ad oggi Falkenberg, torturatore di Pinochet, l’aveva fatta franca. Ma ora, finalmente, è stato arrestato in Itali… -