Castelvetrano: incendio in un campo di migranti, morto un giovane africano (Di giovedì 30 settembre 2021) Tragedia a Castelvetrano. Un incendio ha devastato il campo di migranti stagionali dell'ex "Calcestruzzi Selinunte" e altre zone limitrofe. Un giovane bracciante africano è stato trovato morto. Un giovane bracciante africano è morto nell'incendio divampato nel campo di migranti a Castelvetrano Un incendio, è divampato nel campo di migranti stagionali allestito all'interno dell'ex "Calcestruzzi Selinunte", sito nel territorio di Castelvetrano, al confine con quello di campobello di Mazara. Il rogo, ha distrutto gli alloggi di fortuna (creati anche con ...

