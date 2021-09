Calcio: Fiorentina, Biraghi 'Cercheremo imporre gioco anche con Napoli' (Di giovedì 30 settembre 2021) "Il futuro di Vlahovic? Sono sicuro che si risolverà tutto" FIRENZE - "Il Napoli è una squadra forte ormai da tanti anni. Quest'anno sembra che abbiano trovato ancora di piu' la quadra giusta, hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) "Il futuro di Vlahovic? Sono sicuro che si risolverà tutto" FIRENZE - "Ilè una squadra forte ormai da tanti anni. Quest'anno sembra che abbiano trovato ancora di piu' la quadra giusta, hanno ...

