Adriana Volpe | “Convinta di aver instaurato un rapporto d’amicizia con Sonia Bruganelli”

Ospite dell'ultimo appuntamento di 'Casa Chi', il programma, condotto da Rosalinda Cannavò, sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, Adriana Volpe è tornata a parlare della lite, in diretta tv, durante la quinta puntata del 'Grande Fratello Vip 6', con Sonia Bruganelli post pubblicazione di una foto con Giancarlo Magalli: Non mi aspettavo tutto questo. Ero Convinta di aver instaurato un rapporto con Sonia. Avevo cercato, in tutti i modi, di farmi conoscere il più possibile. Le ho raccontato un po' la mia vita privata. Mi ero veramente aperta con il cuore. Ero Convinta di avere instaurato un rapporto di amicizia, o almeno di ...

