(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Con 171mila tonnellate di olio minerale usato raccolte nel 2020, il Consorzio Nazionale degli Oliha raggiunto ildel massimo raccoglibile nel Sistema. Dell'olio raccolto, il 98% è stato avviato a rigenerazione, generando un significativo risparmio sulla bilancia energetica del Paese e permettendo una riduzione di circa 46,7 milioni di euro sulle importazioni di greggio in Italia. A sottolinearlo è il Rapporto di Sostenibilità 2020, redatto con il supporto di Deloitte Italia e revisionato da Ernst&Young. "In questi giorni di Pre-Cop26 - sottolinea Riccardo Piunti, presidente del- siamo orgogliosi di poter mostrare la nostra Best Practice, in linea con le esigenze dei parametri da rispettare per l'Agenda 2030. Infatti la nostra attività di gestione e avvio a riciclo dell'olio ...

Advertising

lifestyleblogit : 100% di circolarità per gli oli usati, il traguardo verde del Conou - -

Ultime Notizie dalla rete : 100% circolarità

Adnkronos

Il servizio sarà garantito comunque ine non è legato al luogo prescelto per le ... Leggi notizie correlate ? Covid, Bassetti: "Stadi anche al% della capienza ma solo per vaccinati" ? ......pre - consumo rimettendoli in lavorazione per il massimo riutilizzo un sistema die ... producendo filati e producendo tessuti e abiti in cotone colorato% organico di Paraíba. Il cotone ...