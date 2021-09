10 cose che potrà capire solo chi è perennemente in ritardo (Di giovedì 30 settembre 2021) Ogni volta che qualcuno mi rimprovera per i miei assurdi ritardi, rispondo con una ricerca di cui avevo letto qualche tempo fa che diceva che le persone ritardatarie sono più intelligenti rispetto alla media. Non ne ricordo i motivi, ma è qualcosa che utilizzo bonariamente come scusa. E chi, come me, condivide questo “piccolo” difetto è abituato a scusarsi di continuo (non tutti amano questa nostra vena geniale!). Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) Ogni volta che qualcuno mi rimprovera per i miei assurdi ritardi, rispondo con una ricerca di cui avevo letto qualche tempo fa che diceva che le persone ritardatarie sono più intelligenti rispetto alla media. Non ne ricordo i motivi, ma è qualcosa che utilizzo bonariamente come scusa. E chi, come me, condivide questo “piccolo” difetto è abituato a scusarsi di continuo (non tutti amano questa nostra vena geniale!).

Advertising

CottarelliCPI : Le elezioni comunali non sono elezioni politiche e si votano amministratori non politici, soprattutto nel ruolo di… - Pontifex_it : La spiritualità cristiana propone la sobrietà e la semplicità che ci permettono di fermarci a gustare le piccole co… - borghi_claudio : Ringrazio l'amico @etventadv per la lucida analisi e ricordo inoltre che alle comunali ci sono le preferenze. Ci vu… - bordinga : Incredibile la quantità di cose che si possono fare svegliandosi presto - habitgolden28 : sono d’accordo sul fatto che siano fuori luogo, però perché questi cartelloni no ma quelli con su scritto cose inde… -

Ultime Notizie dalla rete : cose che Marco Masini, festa all'Arena di Verona: "E' il mio ringraziamento per questi 30 anni di carriera" Capisci che certe cose non le puoi più più fare. Fai sempre le cose di pancia ma con meno foga, stai più attento. Ma d'altronde questo accade in ogni ambito lavorativo e anche nella vita stessa. Una ...

Titane Recensione Perché Titane è uno di quei film che o si detestano, o si esaltano. Nel mio caso, la prima delle sue cose. Parte come una sorta di Crash fuori tempo massimo, Titane . Racconta di Alexia, sexy ...

«Ezio Bosso. Le cose che restano», ritratto di un musicista speciale Il Manifesto Il sogno di un bambino con paralisi cerebrale diventa realtà: pilota di Formula 1 grazie a Mazepin Nikita Mazepin di solito fa notizia più per gli incidenti in pista e le relative polemiche, che per i suoi risultati sportivi ...

Jovanotti: "Penso Positivo" ha compiuto 28 anni Pubblicata il 29 settembre del 1993 all'interno dell'album "Lorenzo 1994", "Penso Positivo" è senza dubbio una delle canzoni più iconiche di Lorenzo Jovanotti. Vero e proprio inno di Jovanotti, "Penso ...

Capiscicertenon le puoi più più fare. Fai sempre ledi pancia ma con meno foga, stai più attento. Ma d'altronde questo accade in ogni ambito lavorativo e anche nella vita stessa. Una ...Perché Titane è uno di quei filmo si detestano, o si esaltano. Nel mio caso, la prima delle sue. Parte come una sorta di Crash fuori tempo massimo, Titane . Racconta di Alexia, sexy ...Nikita Mazepin di solito fa notizia più per gli incidenti in pista e le relative polemiche, che per i suoi risultati sportivi ...Pubblicata il 29 settembre del 1993 all'interno dell'album "Lorenzo 1994", "Penso Positivo" è senza dubbio una delle canzoni più iconiche di Lorenzo Jovanotti. Vero e proprio inno di Jovanotti, "Penso ...