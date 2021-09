Vulcano Canarie, l'esperto: "Simile a tipica eruzione dell'Etna, siamo pronti?" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Catania, 29 settembre 2021 - La lava del Vulcano che ha eruttato alle Canarie , sull'isola di La Palma, ha colpito 744 edifici, 656 dei quali sono stati distrutti, secondo l'ultimo conteggio del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Catania, 29 settembre 2021 - La lava delche ha eruttato alle, sull'isola di La Palma, ha colpito 744 edifici, 656 dei quali sono stati distrutti, secondo l'ultimo conteggio del ...

