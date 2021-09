USA, tornano a scendere le richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 24 settembre 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una discesa dell’1,1% dopo il +4,9% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dello 0,9%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 2,2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,10% dal 3,03% rilevato in precedenza. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 24 settembre 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una discesa dell’1,1% dopo il +4,9% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è sceso dello 0,9%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 2,2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi suitrentennali sono saliti al 3,10% dal 3,03% rilevato in precedenza.

Ultime Notizie dalla rete : USA tornano Wall Street futures positivi dopo martedì nero, ma bilancio settembre negativo: Nasdaq - 4,5% Al momento i decennali tornano sotto la soglia dell'1,50%. Il calo dei tassi riporta gli acquisti ... Nell'intervento di ieri alla Camera dei Rappresentanti Usa, il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen ...

