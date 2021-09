Tutte le buone notizie dall’aggiornamento del Def

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Italia torna sul sentiero della crescita e della sostenibilità dei propri conti, messi sotto stress come non mai da quasi due anni di pandemia e con lo spettro incombente di un ritorno del Patto di Stabilità, seppur più morbido. Il Consiglio dei ministri ha finalmente dato il via libera alla Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza con le nuove stime relative ai conti pubblici. E lesono decisamente. Tanto per cominciare la previsione annuale di aumento del Pil sale al 6%, dal 4,5% ipotizzato nel Def in aprile. Il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non salga ulteriormente quest’anno, come previsto nel Def, ma scenda invece al 153,5%, dal 155,6%.nuove anche sul fronte del deficit, che torna sotto il ...