“Tutta Europa sta ripartendo e noi no, riaprire tutto”. Salvini adesso attacca Draghi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – “Tutta Europa sta ripartendo e noi no, se chiedi il green pass devi riaprire tutto“: Matteo Salvini va all’attacco di Mario Draghi. “Tutta Europa sta vaccinando e riaprendo, l’Italia è uno dei Paesi più vaccinati d’Europa ma qualcuno si ostina a limitare le riaperture. Se tu chiedi il green pass devi riaprire tutto in piena capienza”. Così il leader della Lega commenta la decisione del Portogallo che da ottobre eliminerà tutte le restrizioni anti Covid. Salvini attacca Draghi: “Tutta Europa sta ripartendo e noi no, riaprire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – “stae noi no, se chiedi il green pass devi“: Matteova all’attacco di Mario. “sta vaccinando e riaprendo, l’Italia è uno dei Paesi più vaccinati d’ma qualcuno si ostina a limitare le riaperture. Se tu chiedi il green pass deviin piena capienza”. Così il leader della Lega commenta la decisione del Portogallo che da ottobre eliminerà tutte le restrizioni anti Covid.: “stae noi no,...

Advertising

Piu_Europa : ?? VITTORIA ?? ?? Abbiamo salvato il #ReferendumCannabis ?? Grazie all'impegno straordinario di migliaia di persone c… - petergomezblog : Salvini “Tutta Europa riapre, Draghi dica perché noi no” - fattoquotidiano : Lega spaccata, ora Salvini se la prende con Draghi: “Tutta Europa riapre, il premier dica perché noi no” - Mark_NoFanatici : @chattie00 @Agenzia_Ansa La questione è abbastanza semplice industrie europee si stanno ammazzando per ridurre le e… - SamaRosa70 : RT @valy_s: #Covid19 In #Spagna, stadi al 100%.. In #Italia NO. In tutta Europa i concerti Live sono ripartiti, o c’è una data certa In #It… -