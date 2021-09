“Toy” | in uscita l’album perduto di David Bowie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Uscirà domani, 30 Settembre 2021, “Toy“,cheavrebbe voluto pubblicare nel 2001, dopo “Hours” ma che venne cancellato a causa di diverbi con l’etichetta Virgin. Il disco sarà contenuto nel quinto box set antologico Brilliant Live Adventure, composta da sei album live registrati tra il 1995 e il 1999. “Toy“, idealmente pensato come seguito di “Hours” (1999) includeva versioni riarrangiate e reincise di alcune delle prime canzoni di. Tra queste “You’ve got a habit of leaving“, la cui versione originale venne pubblicata nel 1965 su un 45 giri a nome Davy Jones (vero nome di) & The Lower Third. Sul lato b c’era invece “Baby loves that way”. I due brani sarebbero stati raccolti successivamente nell’ep “The Manish Boys/Davy Jones and The Lower ...