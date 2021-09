Tifoso ucciso fuori da San Siro prima di Inter - Napoli, in Appello confermata la condanna per l'ultrà a 4 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per omicidio stradale per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso con il proprio Suv il ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Corte d'Assise d'di Milano ha confermato laa 4per omicidio stradale per Fabio Manduca, l'napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto econ il proprio Suv il ...

