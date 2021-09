Spaghettoni con colatura di alici, pistacchi e limone candito: ricetta in tv (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 29 settembre torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina” all’interno della trasmissione Striscia la Notizia su Canale 5 Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Valentina Rizzo, dell’osteria Farmacia dei sani a Ruffano (Lecce), che illustra la ricetta dei suoi “Spaghettoni con colatura di alici, pistacchi e limone candito”. Valentina Rizzo, leccese classe 1989, comincia a lavorare fin da piccola nell’osteria di famiglia. A 22 anni, data la prematura scomparsa della madre, prende le redini dell’attività, affiancata dai fratelli Roberto e Fabio. Per il pubblico di Striscia la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 29 settembre torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina” all’interno della trasmissione Striscia la Notizia su Canale 5 Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Valentina Rizzo, dell’osteria Farmacia dei sani a Ruffano (Lecce), che illustra ladei suoi “condi”. Valentina Rizzo, leccese classe 1989, comincia a lavorare fin da piccola nell’osteria di famiglia. A 22 anni, data la prematura scomparsa della madre, prende le redini dell’attività, affiancata dai fratelli Roberto e Fabio. Per il pubblico di Striscia la ...

