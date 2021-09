Si ferma nella stazione di servizio della A26: viene agganciata e trascinata via da un tir (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ finita in tragedia per una donna entrata in un’area di servizio sull’autostrada A26. Getty Immages/Valery HacheTragedia per una donna di Cassina Rizzardi, piccolo comune in provincia di Como. La poverina – riporta Today – domenica 19 settembre, nel pomeriggio si trovava in viaggio quando ha deciso di fermarsi. La donna è entrata in una stazione di servizio sull’autostrada A26 per una sosta: non poteva di certo immaginare cosa le sarebbe capitato da lì a poco dopo. Un incubo che nessuno poteva ipotizzare. Purtroppo un Tir ha agganciato il suo zaino. La donna – una signora di 84 anni – è stata trascinata e una delle gambe completamente stritolata. La poverina – spiega La Stampa – dopo essere stata soccorsa, è stata immediatamente trasportata al Policlinico San Martino di Genova ma ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ finita in tragedia per una donna entrata in un’area disull’autostrada A26. Getty Immages/Valery HacheTragedia per una donna di Cassina Rizzardi, piccolo comune in provincia di Como. La poverina – riporta Today – domenica 19 settembre, nel pomeriggio si trovava in viaggio quando ha deciso dirsi. La donna è entrata in unadisull’autostrada A26 per una sosta: non poteva di certo immaginare cosa le sarebbe capitato da lì a poco dopo. Un incubo che nessuno poteva ipotizzare. Purtroppo un Tir ha agganciato il suo zaino. La donna – una signora di 84 anni – è statae una delle gambe completamente stritolata. La poverina – spiega La Stampa – dopo essere stata soccorsa, è stata immediatamente trasportata al Policlinico San Martino di Genova ma ...

