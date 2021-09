Sheriff Tiraspol | la legge inflessibile dei moldavi in Champions League

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La stella degli sceriffi come logo societario. Unadura edche si sta abbattendo sul Gruppo D (quello dell’Inter) della UEFA. Una società che difende i colori del capoluogo dell’unità territoriale autonoma della Transnistria, ina. Storie politiche, filo russe, e da questa stagione anche sportive: i ragazzi dello, campioni del campionato moldavo, stanno mettendo a ferro e fuoco l’opinione pubblica calcistica europea grazie a risultatindari. I gialloneri, nelle prime due giornate del raggruppamento, sono riusciti a cogliere l’intera posta in palio vincendo le due gare fin qui disputate. E gli avversari caduti sotto ladegli sceriffi sono di livello stratosferico: ...

Così Alexander Martynov, primo ministro della Transnistria, autoproclamatasi Repubblica indipendente nel 1992, commenta la clamorosa vittoria dellocontro il Real Madrid. Ieri sera, ...Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha commentato la clamorosa sconfitta in Champions League contro lo. "Sono un po' triste perché penso che non meritavamo di perdere. ...La storia, la rosa e gli ingaggi dei terribili ragazzi dello Sheriff che fanno tremare Inter e Real Madrid in Champions League ...Sconfitta clamorosa per il Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti, nella seconda gara della fase a gironi di Champions League, cade in casa contro i moldavi dello Sheriff Tiraspol, cenerentola des ...