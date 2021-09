Shakhtar Inter | Dzeko e Lautaro bocciati | nerazzurri ancora a secco in Champions

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’restadi gol inLeague. Contro lonon hanno brillato Gol a grappoli in campionato,in Europa.a due facce in attacco in questa stagione tra Serie A eLeague. Dopo Real Madrid e, la formazione di Inzaghi è infattia quota zero nella massima competizione europea. Tuttosport stavolta punta il dito controMartinez: «e per colpa loro», scrive il quotidiano torinese che boccia l’ex Roma con un 4,5 in pagella mentre il ‘Toro’ becca un 5. «Un’altra serata negativa dei due ...