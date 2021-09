Scuola, consigliere Fidae Lazio: “paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Le scuole paritarie del Lazio non hanno ancora ricevuto dall’Ufficio scolastico regionale il saldo corrispondente ad otto mesi di anno scolastico 2020-21, che si estende da gennaio ad agosto. Si tratta della parte più sostanziosa, il saldo di una prima tranch di acconto 2020-21, già erogata dall’Usr a copertura del periodo da settembre a dicembre”. La denuncia arriva all’Adnkronos da Rocco De Maria, preside dell’Istituto paritario Gesù-Maria e consigliere regionale di Fidae Lazio che commenta: “E’ cominciato un nuovo anno scolastico, agli 8 mesi insoluti che abbiamo gestito grazie a prestiti con cui abbiamo pagato gli stipendi del personale, si aggiunge l’anticipo dell’acconto dell’anno in corso per il quale a sua volta, non essendo le rette sufficienti a coprire il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Le scuoledelnon hanno ancora ricevuto dall’Ufficio scolastico regionale il saldo corrispondente ad otto mesi di anno scolastico-21, che si estende da gennaio ad agosto. Si tratta della parte più sostanziosa, il saldo di una prima tranch di acconto-21, già erogata dall’Usr a copertura del periodo da settembre a dicembre”. La denuncia arriva all’Adnkronos da Rocco De Maria, preside dell’Istituto paritario Gesù-Maria eregionale diche commenta: “E’ cominciato un nuovo anno scolastico, agli 8 mesi insoluti che abbiamo gestito grazie a prestiti con cui abbiamo pagato gli stipendi del personale, si aggiunge l’anticipo dell’acconto dell’anno in corso per il quale a sua volta, non essendo le rette sufficienti a coprire il ...

Advertising

zazoomblog : Scuola consigliere Fidae Lazio: “paritarie in tilt Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21” - #Scuola #consigliere… - fisco24_info : Scuola, consigliere Fidae Lazio: 'paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21': Costrette ad indebit… - italiaserait : Scuola, consigliere Fidae Lazio: “paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21” - TV7Benevento : Scuola, consigliere Fidae Lazio: 'paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21'... - RadioBullets : ??Afghanistan: Unicef, insegnanti e ragazze devono tornare a scuola. ????Yemen: 600 milioni di dollari per evitare tag… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola consigliere Tour #1comune1candidato: tappa a Luvinate ... come spiega l'assessore uscente Marco Broggi , candidato consigliere alle elezioni del 3 e 4 ... Dell'importanza del rapporto scuola/Comune ci ha parlato la maestra Iride Pozzi , affiancata da alcuni ...

Cecchetti (lista Erbetta): vie Montecieco e S. Cristina molto pericolose Stefania Cecchetti , candidata come consigliere comunale nella lista Erbetta Sindaco, denuncia la pericolosità di alcune strade del ...due dossi artificiali in corrispondenza dell'ingresso della scuola ...

Scuola, consigliere Fidae Lazio: "paritarie in tilt, Usr non ha saldato ultimi 8mesi 2020-21" Adnkronos Dall’androide bambino all’identità di rete: il futuro è #Phygital Sull’Evoluzione PA – sezione che si svolgerà presso la Scuola Superiore Sant’Anna ... panel che vedrà protagonisti il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo ...

Grottammare si dota di impianti di areazione meccanica nelle scuole Via libera alla realizzazione di impianti di areazione meccanica nelle scuole, a costo zero per il Comune. Nel corso della seduta di Consiglio comunale di lunedì scorso è stata ratificata una recente ...

... come spiega l'assessore uscente Marco Broggi , candidatoalle elezioni del 3 e 4 ... Dell'importanza del rapporto/Comune ci ha parlato la maestra Iride Pozzi , affiancata da alcuni ...Stefania Cecchetti , candidata comecomunale nella lista Erbetta Sindaco, denuncia la pericolosità di alcune strade del ...due dossi artificiali in corrispondenza dell'ingresso della...Sull’Evoluzione PA – sezione che si svolgerà presso la Scuola Superiore Sant’Anna ... panel che vedrà protagonisti il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo ...Via libera alla realizzazione di impianti di areazione meccanica nelle scuole, a costo zero per il Comune. Nel corso della seduta di Consiglio comunale di lunedì scorso è stata ratificata una recente ...