Salvini mente e giustifica le tensioni nella Lega: ''Nessuna spaccatura'' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Matteo Salvini mente e liquida come "un'invenzione" le spaccature con Giancarlo Giorgetti. "Da trent'anni siamo qua, mentre i giornali si occupano di ipotetiche spaccature noi insieme stiamo cercando ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) Matteoe liquida come "un'invenzione" le spaccature con Giancarlo Giorgetti. "Da trent'anni siamo qua, mentre i giornali si occupano di ipotetiche spaccature noi insieme stiamo cercando ...

Advertising

MartiJones92 : RT @parentetweet: A nessuno che sia venuto in mente che magari Morisi si drogava per scrivere tutte le puttanate che gli diceva di scrivere… - AlbertoBelfiori : RT @parentetweet: A nessuno che sia venuto in mente che magari Morisi si drogava per scrivere tutte le puttanate che gli diceva di scrivere… - globalistIT : - ludovicagiua : RT @parentetweet: A nessuno che sia venuto in mente che magari Morisi si drogava per scrivere tutte le puttanate che gli diceva di scrivere… - franzPi91 : RT @parentetweet: A nessuno che sia venuto in mente che magari Morisi si drogava per scrivere tutte le puttanate che gli diceva di scrivere… -