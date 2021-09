Renault 5 Prototype vince il premio “Concept-Car of the Year”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –è stata eletta “-car of the” da una giuria di direttori del design delle maggiori marche automobilistiche. La “ragion d’essere” diè dimostrare la volontà didi democratizzare i veicoli elettrici in Europa. I designer dici hanno tenuto a rivisitare un’auto popolare ed essenziale, proprio com’era un tempo la sua elegante antenata.5??è un’affascinante city car compatta che proietta verso il futuro una delle star senza tempo di, con un tocco di modernità al 100% elettrica.è stata eletta-Car dell’anno dalla ...

Advertising

renaultitalia : Gilles Vidal, direttore Renault Design: 'Siamo orgogliosi anche dell’accoglienza che Renault 5 Prototype ha ricevut… - renaultitalia : Renault 5 Prototype è stata eletta Concept-Car dell’anno dalla prestigiosa rivista Car Design News, dopo aver gareg… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Prototype

Motorionline

ROMA -e' stata eletta "Concept - car of the Year" da una giuria di direttori del design delle maggiori marche automobilistiche. La "ragion d'essere" die' dimostrare ...ROMA -è stata eletta 'Concept - car of the Year' da una giuria di direttori del design delle maggiori marche automobilistiche. La 'ragion d'essere' diè dimostrare la ...ROMA (ITALPRESS) - Renault 5 Prototype è stata eletta "Concept-car of the Year" da una giuria di direttori del design delle maggiori marche automobilistic ...Renault sta accelerando il suo piano di elettrificazione. Al Salone di Monaco, il marchio francese ha presentato la nuova Megane E-Tech Electric e ha mostrato pubblicamente la concept car a batteria R ...