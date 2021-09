Ponticelli | ancora una bomba | madre e figlio feriti lievemente da schegge

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Cronaca di Napoli: ieri sera verso le 22 unaè esplosa in via Piscettaro (nel quartiere) procurando di nuovo paura tra i cittadini. Indaga la Polizia. Paura a, quartiere di Napoli Est, per via dell’esplosione di unain via Luigi Piscettaro, avvenuta ieri sera, martedì 28 settembre, verso le 22. Una