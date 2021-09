Pelè, 'mi sto riscaldando per tornare in campo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Pelé, che è ancora ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per proseguire la riabilitazione dopo l'operazione per un tumore al colon. L'ex ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Migliorano giorno dopo giorno le condizioni di Pelé, che è ancora ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per proseguire la riabilitazione dopo l'operazione per un tumore al colon. L'ex ...

Pelè sulle sue condizioni: 'Mi sto scaldando per tornare in campo' Commenta per primo Dopo essere stato ricoverato in Brasile, l'ex O Rei Pelè continua la sua riabilitazione, e attraverso un post su Instagram manda un messaggio sulle sue condizioni: 'La mia fisioterapista Kamila mi sta aiutando col riscaldamento per tornare in campo. ...

