Nadef, Draghi: "Dal debito si esce con la crescita. Rispettare i traguardi del Pnrr per essere credibili" (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dal problema del debito si esce con la crescita". Per questo la cura migliore per il debito pubblico italiano sono le misure in grado di promuovere una crescita "equa, sostenibile e duratura". Nel presentare la Nadef dopo l'approvazione in consiglio dei ministri questa mattina, Mario Draghi in conferenza stampa dà più di un indizio su quale sarà l'approccio che del governo nel definire la prossima legge di bilancio. "Quando discuteremo le misure della legge di bilancio, dobbiamo chiederci quali misure contribuiscono alla crescita e quali sono indifferenti". Un'indicazione utile soprattutto ai partiti, abituati a tirare la coperta per definire gli interventi di politica economica. "Oggi c'è fiducia verso l'Italia", ha detto Draghi. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dal problema delsicon la". Per questo la cura migliore per ilpubblico italiano sono le misure in grado di promuovere una"equa, sostenibile e duratura". Nel presentare ladopo l'approvazione in consiglio dei ministri questa mattina, Marioin conferenza stampa dà più di un indizio su quale sarà l'approccio che del governo nel definire la prossima legge di bilancio. "Quando discuteremo le misure della legge di bilancio, dobbiamo chiederci quali misure contribuiscono allae quali sono indifferenti". Un'indicazione utile soprattutto ai partiti, abituati a tirare la coperta per definire gli interventi di politica economica. "Oggi c'è fiducia verso l'Italia", ha detto. ...

