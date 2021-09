Nadef 2021, Draghi: “Economia meglio del previsto” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere 5 mesi fa”. Il premier Mario Draghi si esprime così, presentando la Nadef in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “La crescita per il 2021 è del 6% invece di una ipotesi del 4,5% formulata 5 mesi fa. Il deficit rispetto al Prodotto interno lordo è 9,4% invece di 11,8% ed è anche in calo rispetto al 2020. Il debito pubblico anche è in lieve discesa”, dice il presidente del Consiglio. “C’è fiducia ora nell’Italia, tra gli italiani e nel resto del mondo verso l’Italia. Questa è un’altra notizia positiva. Il rimbalzo degli investimenti recupera tutto ciò che era stato perso lo scorso anno e anche di più”, afferma. In relazione alla Nadef, Draghi sottolinea che “dal problema dell’alto debito pubblico si esce prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo potesse essere 5 mesi fa”. Il premier Mariosi esprime così, presentando lain conferenza stampa a Palazzo Chigi. “La crescita per ilè del 6% invece di una ipotesi del 4,5% formulata 5 mesi fa. Il deficit rispetto al Prodotto interno lordo è 9,4% invece di 11,8% ed è anche in calo rispetto al 2020. Il debito pubblico anche è in lieve discesa”, dice il presidente del Consiglio. “C’è fiducia ora nell’Italia, tra gli italiani e nel resto del mondo verso l’Italia. Questa è un’altra notizia positiva. Il rimbalzo degli investimenti recupera tutto ciò che era stato perso lo scorso anno e anche di più”, afferma. In relazione allasottolinea che “dal problema dell’alto debito pubblico si esce prima ...

