Musumeci su Intel: “Catania ha tutte le carte in regola per l’insediamento” (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Se un colosso dell’hi-tech come Intel è pronto ad investire in Italia, con un progetto ambizioso che darà impulso all’economia e all’occupazione, a decidere non può essere la solita logica che privilegia il Nord a discapito del Sud. Nel pieno della progettualità di una ripartenza, che non può certo essere a due velocità o, peggio, azzoppata Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Se un colosso dell’hi-tech comeè pronto ad investire in Italia, con un progetto ambizioso che darà impulso all’economia e all’occupazione, a decidere non può essere la solita logica che privilegia il Nord a discapito del Sud. Nel pieno della progettualità di una ripartenza, che non può certo essere a due velocità o, peggio, azzoppata

Advertising

blade_run_ : RT @ilmattinodisici: Musumeci su Intel: “Catania ha tutte le carte in regola per l’insediamento” - Lasiciliaweb : Intel, Catania sfida Torino: 'No alla solita logica anti-Sud' Musumeci: 'Vogliamo lo stabilimento hi-tech, Giorgett… - ilSicilia : #Economia #intel Musumeci su Intel: “Catania ha tutte le carte in regola per l’insediamento” - ilmattinodisici : Musumeci su Intel: “Catania ha tutte le carte in regola per l’insediamento” - ScrivoLibero : «Se un colosso dell’hi-tech è pronto ad investire in Italia, con un progetto ambizioso che darà impulso all’economi… -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci Intel Musumeci su Intel: "Catania ha tutte le carte in regola per l'insediamento" Il Mattino di Sicilia