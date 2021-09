Maltempo nel Comasco | esonda il torrente Pertus | fango e detriti sulle strade Vigili del fuoco al lavoro dalla notte

(Di mercoledì 29 settembre 2021)delaldalle 3.30 dellatra il 28 e il 29 settembre nel comune di Blevio, in località Capovico, per l’zione, provocata dalle forti piogge, del. Chiusa la strada provinciale 583 a causa dei numerositrasportati dall’acqua. Nessuna persona è rimasta coinvolta, 15 gli interventi effettuati dalle squadre per il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Notte di fortecomasco. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro, con il supporto di una mini pala e di un escavatore, dalle 03.30 del mattino a Blevio (Como), in località Capovico, per l'esondazione del ...Competizione connotata dalche ne ha causato la sospensione e quindi l'annullamento delle ...prosieguo della mattinata è scesa in pista la categoria Ragazzi con un ottimo Jacopo Murciano , ...CRONACA, a due mesi dall'alluvione, il maltempo sconvolge nuovamente il Comasco. Un violento temporale notturno ha provocato l'esondazione del torrente Petrus in frazione Capovico. Sassi e detriti han ...Già nelle ore della tarda mattinata di domani, però, i fenomeni si sposteranno verso il nordest italiano, portando un miglioramento rapido del tempo e locali intensificazioni dei venti di foehn nelle ...