Lagarde (BCE): colli di bottiglia, prezzi energia e virus sono rischi chiave per Eurozona (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – L'outlook economico dell'Eurozona è certamente migliorato rispetto allo scorso anno, ma persistono dei rischi che non vanno sottolineati, secondo la presidente della BCE Christine Lagarde. "A differenza dello scorso anno, in cui avevamo di fonte un mare di incertezza, ora il mare si è in parte ritirato, ma resta incertezza", ha detto durante il panel con i banchieri centrali di USA, UK e Giappone al forum annuale di Sintra, in Portogallo. Lagarde ha citato tre elementi di incertezza: le persistenti difficoltà nelle catene di approvvigionamento; gli aumenti dei prezzi dell'energia e il rischio di nuove ondate pandemiche. "Quanto tempo ci vorrà a risolvere questi colli di bottiglia è una delle domande ...

