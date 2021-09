La lava è in mare: paura alle Canarie. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rischio è che il contatto tra acqua e lava generi nubi tossiche, con conseguenti piogge acide. L'emergenza è destinata a durare a lungo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il rischio è che il contatto tra acqua egeneri nubi tossiche, con conseguenti piogge acide. L'emergenza è destinata a durare a lungo

WorksInItalian : RT @andreabettini: Allerta sull'isola di #LaPalma per i gas tossici sprigionati dalla lava che sta finendo in mare - andreabettini : Allerta sull'isola di #LaPalma per i gas tossici sprigionati dalla lava che sta finendo in mare - _aid_85_ : #NubeTossica dalla #lava di #Palma che finisce in mare. Succede ma i giornalisti non sanno più cosa inventare per e… - Kin865790925 : @romatoday @Today_it Ma se Stromboli è una vita che “conferisce” la sua lava in mare… -

La Stampa ... al momento, questo fenomeno si sta disspiando, le autorità hanno diramato l'ordine alla popolazione di rimanere isolatacasa con porte e finestre chiuse . Nel suo percorso verso il, la...Secondo la televisione regionale delle Isole Canarie, finora la cadutadellaha generato solamente del fumo nero, che il vento ha però trasportato sopra l'isola. Gli scienziati e le ...