«La Carrà non andava mai a cena con più di 6 persone e chiedeva sempre chi fossero gli ospiti» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fabio Canino riporta in scena «Fiesta», a Roma, dal 26 ottobre al 28 novembre. La commedia immagina che il 18 di giugno, data di nascita della Carrà, tre amici ogni anno s’incontrino dando una festa. Lo spettacolo debuttò nel 2001 e proprio in quell’occasione Canino conobbe la Carrà. «Venne a vederci. Riservò tutto il teatro per sé e i suoi amici, c’erano Sergio Japino, Gianni Boncompagni, Marisa Laurito… E volle pagare i biglietti. In un punto in cui faccio la risata grossa come lei, mi sentivo in imbarazzo, invece la faccio e la sento rifare dalla platea: era lei, l’originale». Racconta com’era la Carrà fuori dalla tv. «La incontravo a cena da Gianni o da Barbara Boncompagni, non eravamo mai più di cinque o sei: se c’era troppa gente, lei non usciva, e chiedeva ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fabio Canino riporta in s«Fiesta», a Roma, dal 26 ottobre al 28 novembre. La commedia immagina che il 18 di giugno, data di nascita della, tre amici ogni anno s’incontrino dando una festa. Lo spettacolo debuttò nel 2001 e proprio in quell’occasione Canino conobbe la. «Venne a vederci. Riservò tutto il teatro per sé e i suoi amici, c’erano Sergio Japino, Gianni Boncompagni, Marisa Laurito… E volle pagare i biglietti. In un punto in cui faccio la risata grossa come lei, mi sentivo in imbarazzo, invece la faccio e la sento rifare dalla platea: era lei, l’originale». Racconta com’era lafuori dalla tv. «La incontravo ada Gianni o da Barbara Boncompagni, non eravamo mai più di cinque o sei: se c’era troppa gente, lei non usciva, e...

