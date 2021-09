Giornata Mondiale del Cuore: come mantenerlo in salute? Tutte le iniziative (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cuore: da vent’anni il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Cuore, istituita dalla World Heart Federation. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo e di ogni età sull’importanza della prevenzione. Secondo l’Istat le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese, come in tutto il mondo. Il dato preoccupante è che queste malattie sono la principale causa di morte nel sesso femminile già prima della pandemia da Covid-19. Cuore: i consigli degli esperti per mantenerlo in salute guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021): da vent’anni il 29 settembre si celebra ladel, istituita dalla World Heart Federation. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo e di ogni età sull’importanza della prevenzione. Secondo l’Istat le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese,in tutto il mondo. Il dato preoccupante è che queste malattie sono la principale causa di morte nel sesso femminile già prima della pandemia da Covid-19.: i consigli degli esperti peringuarda le foto ...

