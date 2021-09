Ferrero: 'Sei morti sul lavoro in un giorno ma Draghi non spende neppure un euro per la sicurezza' (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Antonello Sette Ferrero, sei morti sul lavoro in un giorno. Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha chiesto la chiusura delle aziende che non rispettano le norme di sicurezza. Dubito che ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) di Antonello Sette, seisulin un. Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha chiesto la chiusura delle aziende che non rispettano le norme di. Dubito che ...

Advertising

globalistIT : - JattaVetta : @agenteSmitth @UtherPe1 Ecco l'imbecille del giorno che deve rispondere ad minchia senza aver capito il contesto.… - Rogpiton : @myrtamerlino Sei sta roba qua Giusto maglie, minzolini, senaldi Ferrero e Toti puoi invitare a ripetizione - Nius22380501 : RT @MaryamSenada: ? Caro Massimigliano, non sei solo a dire che hai avuto dei problemi con il siero. Onore per l'onestà! ???? Stefano Ferrero… - MariucciaPoli : RT @MaryamSenada: ? Caro Massimigliano, non sei solo a dire che hai avuto dei problemi con il siero. Onore per l'onestà! ???? Stefano Ferrero… -