Fedez querelato per No Game Freestyle, cita Pietro Maso (Di mercoledì 29 settembre 2021) Fedez querelato per No Game Freestyle ma stavolta la politica non c’entra. A querelare Fedez è stato Pietro Maso dopo essere apparso nel testo della sua canzone, rilasciata negli scorsi mesi. Pietro Maso è stato citato in un brano di Fedez, che rappa: “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da Pietro Maso. La vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso”. Maso ha scontato più di 30 anni di carcere per l’omicidio dei suoi genitori avvenuto nel 1991. Ora la vicenda torna all’ordine del giorno perché il rapper ha citato Pietro Maso nei versi di una sua recente ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021)per Noma stavolta la politica non c’entra. A querelareè statodopo essere apparso nel testo della sua canzone, rilasciata negli scorsi mesi.è statoto in un brano di, che rappa: “Flow delicato, pietre di raso, saluti a famiglia da. La vita ti spranga sempre a testa alta come quando esce sangue dal naso”.ha scontato più di 30 anni di carcere per l’omicidio dei suoi genitori avvenuto nel 1991. Ora la vicenda torna all’ordine del giorno perché il rapper hatonei versi di una sua recente ...

Advertising

SignorTrofimov : Pietro Maso ha querelato Fedez per il testo di una canzone e qualcuno doveva pur farlo - Testament73 : Pare che #fedez sia stato querelato da Pietro Maso. ?? - catzeri3235 : @Fedez che viene querelato da Maso è la cosa più assurda che possa accadere in un paese come il nostro.. In un altr… - piccherroll : @Matador1337 @hipsterdelcazzo Ha querelato Fedez per diffamazione - mickshardana : Pietro #Maso ha querelato #Fedez perché si è sentito diffamato in una sua canzone. È rimasto a corto di soldi, non… -