Donne afghane costrette a rinunciare anche all'università (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il nuovo rettore dell'università di Kabul Ashfar Gairat, in linea con il regime talebano, vieta l'accesso a tutte le Donne di frequentare l'ateneo. Afghanistan, niente più università per le Donne su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il nuovo rettore dell'di Kabul Ashfar Gairat, in linea con il regime talebano, vieta l'accesso a tutte ledi frequentare l'ateneo. Afghanistan, niente piùper lesuMagazine.

Advertising

ilpost : Il rettore talebano dell’università di Kabul ha vietato alle donne afghane di frequentare l’università - mannocchia : La somiglianza è tradimento diceva Jabès. Siamo davvero sicuri di scendere in piazza per tutte le donne afgane o so… - lauraboldrini : Una piazza bella, necessaria. Per ribadire che siamo al fianco delle donne afghane in lotta per la libertà. In tan… - FedericoCaland4 : RT @nonunadimeno: Mentre la politica italiana si riempie inutilmente la bocca dei diritti delle donne afghane, #EddiMarcucci viene denuncia… - MelgerTina : RT @nonunadimeno: Mentre la politica italiana si riempie inutilmente la bocca dei diritti delle donne afghane, #EddiMarcucci viene denuncia… -