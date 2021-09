Covid, Locatelli: “E’ quarta causa di morte in Italia” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Covid è diventata la quarta causa di morte in Italia”, mentre “negli Usa è al terzo posto”. Lo ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e presidente del Consiglio superiore di sanità, ai microfoni di Rai Radio 1. “Secondo i dati raccolti dall’Oms – ha sottolineato – nel 94% dei Paesi la pandemia ha poi provocato un’alterazione o un’interruzione dei servizi sanitari”. Per quanto riguarda invece il vaccino anti Covid e la dose ‘booster’, “la terza dose per i soggetti sani e giovani non è assolutamente scontata”. Prima di estendere il ‘booster’ a tutti, ha spiegato Locatelli, “occorre dare copertura nei Paesi dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa”. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) “è diventata ladiin”, mentre “negli Usa è al terzo posto”. Lo ha detto Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza coronavirus e presidente del Consiglio superiore di sanità, ai microfoni di Rai Radio 1. “Secondo i dati raccolti dall’Oms – ha sottolineato – nel 94% dei Paesi la pandemia ha poi provocato un’alterazione o un’interruzione dei servizi sanitari”. Per quanto riguarda invece il vaccino antie la dose ‘booster’, “la terza dose per i soggetti sani e giovani non è assolutamente scontata”. Prima di estendere il ‘booster’ a tutti, ha spiegato, “occorre dare copertura nei Paesi dove la campagna vaccinale è imparagonabilmente più bassa”. L'articolo proviene ...

