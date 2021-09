Covid: la United Airlines licenzia 593 dipendenti no vax (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pungo duro della compagnia aerea statunitense United Airlines ha avviato un'azione che porterà al licenziamento di 593 dipendenti , sui 67mila complessivi, che si sono rifiutati di vaccinarsi contro ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pungo duro della compagnia aerea statunitenseha avviato un'azione che porterà almento di 593, sui 67mila complessivi, che si sono rifiutati di vaccinarsi contro ...

