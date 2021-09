Ciclismo, Peter Sagan: “Con la Parigi-Roubaix ho un rapporto di amore-odio” (Di mercoledì 29 settembre 2021) La collocazione temporale sarà insolita, ma il fascino della Parigi-Roubaix resta tale. Dopo la cancellazione del 2020 e il rinvio del periodo primaverile a causa della pandemia, domenica 3 ottobre la Regina delle Classiche andrà in scena. Il meteo rappresenterà un grosso punto interrogativo e per una corsa che viene definita come l’Inferno del Nord la variabile non è di poco conto. 257.7 chilometri, di cui 55 di pavé divisi in 30 settori, descrivono solo in parte quello che attende i corridori alla partenza. Una gara che sicuramente riserverà tante emozioni. Tra i protagonisti attesi il tre volte campione del mondo Peter Sagan, uscito piuttosto deluso dalla prova iridata nelle Fiandre. Il corridore della Bora-Hansgrohe è pronto a cercare il riscatto nella classica monumento francese, consapevole di tutte le difficoltà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) La collocazione temporale sarà insolita, ma il fascino dellaresta tale. Dopo la cancellazione del 2020 e il rinvio del periodo primaverile a causa della pandemia, domenica 3 ottobre la Regina delle Classiche andrà in scena. Il meteo rappresenterà un grosso punto interrogativo e per una corsa che viene definita come l’Inferno del Nord la variabile non è di poco conto. 257.7 chilometri, di cui 55 di pavé divisi in 30 settori, descrivono solo in parte quello che attende i corridori alla partenza. Una gara che sicuramente riserverà tante emozioni. Tra i protagonisti attesi il tre volte campione del mondo, uscito piuttosto deluso dalla prova iridata nelle Fiandre. Il corridore della Bora-Hansgrohe è pronto a cercare il riscatto nella classica monumento francese, consapevole di tutte le difficoltà ...

