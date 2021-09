Ceferin, la guerra continua: che sgarbo ad Agnelli! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente della UEFA Ceferin avrebbe escluso Agnelli dalla cena di gala della Nations League Dopo gli sviluppi legali della giornata di ieri per quanto concerne lo scontro Uefa-Superlega, il presidente Ceferin si è riservato un ulteriore sgarbo nei confronti del numero uno della Juventus Andrea Agnelli. Come riferisce Repubblica la Uefa ha escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League il presidente della Juve. Nonostante sia il padrone di casa di due partite, la semifinale Belgio-Francia e la finale per il 3° posto, entrambe in programma allo Juventus Stadium. Agnelli poi è anche uno degli ospiti della Federcalcio per la prima semifinale a San Siro tra Italia e Spagna. I due inviti quasi certamente non sarebbero stati accolti per altri impegni del presidente bianconero, però il caso diplomatico ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente della UEFAavrebbe escluso Agnelli dalla cena di gala della Nations League Dopo gli sviluppi legali della giornata di ieri per quanto concerne lo scontro Uefa-Superlega, il presidentesi è riservato un ulteriorenei confronti del numero uno della Juventus Andrea Agnelli. Come riferisce Repubblica la Uefa ha escluso dalla cena di gala che precederà le final four di Nations League il presidente della Juve. Nonostante sia il padrone di casa di due partite, la semifinale Belgio-Francia e la finale per il 3° posto, entrambe in programma allo Juventus Stadium. Agnelli poi è anche uno degli ospiti della Federcalcio per la prima semifinale a San Siro tra Italia e Spagna. I due inviti quasi certamente non sarebbero stati accolti per altri impegni del presidente bianconero, però il caso diplomatico ...

Advertising

capuanogio : Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Fou… - franser_real : RT @capuanogio: Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Four di #Na… - LAROMA24 : Ricorsi e dispetti: la guerra di Ceferin non è ancora finita #AsRoma - EMIGOAL : RT @capuanogio: Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Four di #Na… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Ricorsi e dispetti, la guerra di #Ceferin non è ancora finita: #Agnelli escluso dalla cena di gala per la Final Four di #Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin guerra Uefa, non finisce qua: Nuovo sgarbo di Ceferin ad Agnelli - Top News Non è finita con la decisione di annullare qualsiasi sanzione disciplinare ai tre ribelli sostenitori della SuperLega la guerra tra l'Uefa e la triade composta da Juventus , Real Madrid e Barcellona.

Ceferin, dispetto ad Agnelli: non invitato alla cena di gala per la Nations League Commenta per primo Scontro per la Superlega: ricorsi e dispetti, la guerra di Ceferin non è ancora finita . La Repubblica in edicola oggi svela un retroscena sulla diatriba tra i presidenti di Uefa e Juventus. Andrea Agnelli è infatti stato escluso dalla cena di gala ...

Ricorsi e dispetti: la guerra di Ceferin non è ancora finita LAROMA24 Repubblica: Ceferin esclude Agnelli dagli invitati alla cena di gala per la Nations League L'ennesimo sgarbo della Uefa al presidente Juve. Tra l'altro due partite della competizione si terranno proprio allo Stadium ...

Ceferin, la guerra continua: che sgarbo ad Agnelli! Il presidente della UEFA Ceferin avrebbe escluso Agnelli dalla cena di gala della Nations League Dopo gli sviluppi legali della giornata di ieri per quanto concerne lo scontro Uefa-Superlega, il presi ...

Non è finita con la decisione di annullare qualsiasi sanzione disciplinare ai tre ribelli sostenitori della SuperLega latra l'Uefa e la triade composta da Juventus , Real Madrid e Barcellona.Commenta per primo Scontro per la Superlega: ricorsi e dispetti, ladinon è ancora finita . La Repubblica in edicola oggi svela un retroscena sulla diatriba tra i presidenti di Uefa e Juventus. Andrea Agnelli è infatti stato escluso dalla cena di gala ...L'ennesimo sgarbo della Uefa al presidente Juve. Tra l'altro due partite della competizione si terranno proprio allo Stadium ...Il presidente della UEFA Ceferin avrebbe escluso Agnelli dalla cena di gala della Nations League Dopo gli sviluppi legali della giornata di ieri per quanto concerne lo scontro Uefa-Superlega, il presi ...