Canarie, la lava del vulcano raggiunge l'oceano | video (Di mercoledì 29 settembre 2021) La lava del vulcano in eruzione da oltre una settimana a La Palma ha raggiunto l'oceano. Le immagini mostrano la colata di lava incandescente entrare a contatto con il mare in mezzo ad una grande quantità di fumo. La reazione immediata al contatto della lava incandescente con l'acqua fredda potrebbe generare forti esplosioni con emissioni di gas tossici, primo fra cui l'acido cloridrico, altamente pericoloso per la salute. La frammentazione istantanea della lava formerebbe inoltre minuscole particelle di vetro vulcanico che se trasportate dal vento e inalate potrebbero essere dannose per la respirazione. La situazione è al momento monitorata dagli esperti vulcanologi.

