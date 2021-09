Can Yaman single è più bello! Guarda che pose hot a Fregene (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sguardo intenso e muscoli d’acciaio: un mix esplosivo che rende Can Yaman un sex symbol irresistibile. Paparazzato da Chi a Fregene, l’attore sfoggia il fisico statuario durante l’allenamento con i pesi, poi in costume in spiaggia mette in mostra gli addominali scolpiti. Ora che è tornato single, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, è ancora più bello e tentatore. “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola”, ha raccontato la Leotta a “Verissimo” confessando di provare ancora dei sentimenti per l’attore turco. “Forse le cose sono andate un po’ troppo veloci” ha però ammesso, giustificando la rottura arrivata inaspettatamente. Dopo appena un mese di frequentazione era arrivato l’anello di fidanzamento e la proposta di nozze, le presentazioni in famiglia fatte in estate… tutto troppo bello per essere vero. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sguardo intenso e muscoli d’acciaio: un mix esplosivo che rende Canun sex symbol irresistibile. Paparazzato da Chi a, l’attore sfoggia il fisico statuario durante l’allenamento con i pesi, poi in costume in spiaggia mette in mostra gli addominali scolpiti. Ora che è tornato, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, è ancora più bello e tentatore. “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola”, ha raccontato la Leotta a “Verissimo” confessando di provare ancora dei sentimenti per l’attore turco. “Forse le cose sono andate un po’ troppo veloci” ha però ammesso, giustificando la rottura arrivata inaspettatamente. Dopo appena un mese di frequentazione era arrivato l’anello di fidanzamento e la proposta di nozze, le presentazioni in famiglia fatte in estate… tutto troppo bello per essere vero. ...

