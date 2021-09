Caleffi | accordo di licenza con Alviero Martini 1classe in esclusiva per mercato italiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –ha sottoscritto unditriennale con1a Classe. Il contratto prevede l’sulper tutta la gamma prodotti tessile casa, per il triennio 2022-2024, con distribuzione in tutti i canali,loyalty compreso. Alla luce della ritrovata attenzione per gli ambienti domestici, divenuti vero e proprio “santuario” in cui riscoprire il valore del tempo e dello spazio,– spiega una nota “arricchisce il proprio portfolio licenze con un prestigioso brand, espressione dello stile”.

Borsa Italiana - società specializzata in articoli Home Fashion - ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di licenza triennale con Alviero Martini 1a Classe. Il contratto prevede l'esclusiva sul mercato italiano per tutta la gamma prodotti tessile casa, per il triennio 2022-2024, con distribuzione in tutti i canali, loyalty compreso.