Bomba esplode a Napoli | ci sono feriti

Leggi su ck12

(Di mercoledì 29 settembre 2021): un ordigno rudimentale infrange una vetrata e le schegge colpiscono una donna e suo figlio Getty ImagesIeri sera in via Luigi Piscettaro nel quartiere napoletano di Ponticelli è esplosa unarudimentale che ha infranto una vetrata esterna di un’abitazione, ferendo una donna e suo figlio di 14 anni. Per fortuna i due non hanno riportato gravi conseguenze estati medicati sul posto. Indaga la polizia del Commissariato di Ponticelli. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Denise Pipitone, la Procura di Marsala contro i talk show: il motivo Ck12 Giornale.