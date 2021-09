Beautiful, trama 29 settembre: Brooke implora Ridge (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anticipazioni Beautiful oggi 29 settembre 2021 con un nuovo matrimonio che metterà Brooke in una posizione scomoda. Il matrimonio di Ridge e Shauna Una nuova puntata Beautiful oggi 29 settembre 2021 in onda sempre su Canale 5 dalle ore 13.40. Un susseguirsi di colpi di scena e di grandi decisioni, che porteranno alcuni dei protagonisti a percorrere una strada diversa da quella desiderata. Da una parte c'è Bill Spencer che si ritrova con una confusione pericolosa nella sua testa. È palesemente innamorato di Brooke, ma quest'ultima non ne vuole sapere tanto da avergli chiesto di non tentare più di riconquistarla. Il cuore della Logan appartiene a Ridge da tantissimi anni e nessuno potrà prendere il suo posto. Bill si rende conto che la donna della sua ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Anticipazionioggi 292021 con un nuovo matrimonio che metteràin una posizione scomoda. Il matrimonio die Shauna Una nuova puntataoggi 292021 in onda sempre su Canale 5 dalle ore 13.40. Un susseguirsi di colpi di scena e di grandi decisioni, che porteranno alcuni dei protagonisti a percorrere una strada diversa da quella desiderata. Da una parte c'è Bill Spencer che si ritrova con una confusione pericolosa nella sua testa. È palesemente innamorato di, ma quest'ultima non ne vuole sapere tanto da avergli chiesto di non tentare più di riconquistarla. Il cuore della Logan appartiene ada tantissimi anni e nessuno potrà prendere il suo posto. Bill si rende conto che la donna della sua ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 2 al 8 ottobre 2021: nuovo amore per Steffy, Liam preoccupato - wjntaerbear : ho iniziato il re-watch di a love so beautiful solo perché la trama assomiglia a quella di ao haru ride e non facci… - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #29settembre - SimonaCroisette : RT @_diana87: AHAHAHAHA no vabbeh l'aereo di Serkan che scompare dai radar, scusate se rido ma mi ricorda troppo una trama di Beautiful. Tr… - _diana87 : AHAHAHAHA no vabbeh l'aereo di Serkan che scompare dai radar, scusate se rido ma mi ricorda troppo una trama di Bea… -