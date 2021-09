Aumento bollette luce e gas da ottobre: perché avviene e cosa può cambiare in futuro (Di mercoledì 29 settembre 2021) 1 ottobre. È il giorno in cui scatteranno gli aumenti di luce e gas che di conseguenza si faranno sentire in bolletta. Il governo, presieduto da Mario Draghi, è prontamente intervenuto con una manovra da più di 3 miliardi di euro per anestetizzare l'effetto sulle tasche degli italiani. Lo sforzo potrebbe, però, non bastare per lenire il problema nel medio-lungo termine e per questo si sta operando con una strategia candidata ad essere più durevole nel tempo. Ai microfoni di 24 Mattino, in onda su Radio 24 è intervenuto il ministro della Transizione Energetica, Roberto Cingolani. Aumento bollette, perché avviene "L'Aumento del costo del gas, cioè della materia prima, è il principale responsabile" - ha chiarito il ministro - di circa l'80% ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 settembre 2021) 1. È il giorno in cui scatteranno gli aumenti die gas che di conseguenza si faranno sentire in bolletta. Il governo, presieduto da Mario Draghi, è prontamente intervenuto con una manovra da più di 3 miliardi di euro per anestetizzare l'effetto sulle tasche degli italiani. Lo sforzo potrebbe, però, non bastare per lenire il problema nel medio-lungo termine e per questo si sta operando con una strategia candidata ad essere più durevole nel tempo. Ai microfoni di 24 Mattino, in onda su Radio 24 è intervenuto il ministro della Transizione Energetica, Roberto Cingolani."L'del costo del gas, cioè della materia prima, è il principale responsabile" - ha chiarito il ministro - di circa l'80% ...

