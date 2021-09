ATP San Diego 2021 | Sebastian Korda sfiderà Lorenzo Sonego al 2° turno Kei Nishikori si ritira prima di giocare

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Giornata di primoche va in archivio a San(Stati Uniti), sede del torneo ATP di questa settimana. In casa Italia si può sorridere per la vittoria die si deve prendere atto del ko di Federico Gaio. Il piemontese (n.23 del mondo) ha sconfitto in un primo round assai insidioso l’imprevedibile georgiano Nikoloz Basilashvili (n.34 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4. Un match solido perche quindi affronterà negli ottavi di finale il talentuoso. Il giovane americano, figlio di Petr, l’ha spuntata nel derby statunitense che lo vedeva contrapposto a Tommy Paul (n.60 del ranking): il n.42 del mondo si è imposto per 6-3 5-7 6-1, cambiando decisamente marcia nell’ultimo parziale. Sarà un match complicato per l’azzurro, tenuto ...

Niente da fare per Federico Gaio. L'azzurro (n.154 del mondo) si è dovuto arrendere alla maggior consistenza e forza dell'argentino Diego Schwartzman (n.15 del ranking), vittorioso con il punteggio di ...