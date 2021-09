Atalanta-Young Boys, Gosens in lacrime: problema serio per Gasperini (Di mercoledì 29 settembre 2021) Atalanta-Young Boys, guai in arrivo per Gian Piero Gasperini. Nella sfida della fase a gironi di Champions League 2021/2022, il tecnico dei bergamaschi deve fare a meno di Gosens dopo solo sette minuti di gioco. Il difensore della Dea si è accasciato al suolo, con tanto di lacrime agli occhi, contorcendosi dal dolore. Un problema Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 settembre 2021), guai in arrivo per Gian Piero. Nella sfida della fase a gironi di Champions League 2021/2022, il tecnico dei bergamaschi deve fare a meno didopo solo sette minuti di gioco. Il difensore della Dea si è accasciato al suolo, con tanto diagli occhi, contorcendosi dal dolore. UnQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

