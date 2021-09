Alto Adige, non capisco perché non unificare i percorsi di accesso alla professione di maestro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maestre in Alto Adige? Sì, anche solo con il diploma. A stabilirlo la delibera numero 751 del 31 agosto, che permette anche solo ai possessori di diploma di scuola media superiore l’accesso ai percorsi abilitanti per la professione di insegnante di scuola primaria negli istituti madrelingua tedeschi e ladini. Ma non è tutto: il documento legislativo della Giunta della provincia autonoma di Bolzano da una parte fa riferimento e inserisce in modo esplicito che gli insegnanti delle scuole tedesche e ladine siano di madrelingua tedesca (la questione non è semplice da spiegare, ma in Alto Adige le persone hanno la facoltà e la libertà di autodichiararsi appartenenti a un gruppo linguistico diverso per quanto, fino a prova contraria, la nazionalità resti italiana); ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Maestre in? Sì, anche solo con il diploma. A stabilirlo la delibera numero 751 del 31 agosto, che permette anche solo ai possessori di diploma di scuola media superiore l’aiabilitanti per ladi insegnante di scuola primaria negli istituti madrelingua tedeschi e ladini. Ma non è tutto: il documento legislativo della Giunta della provincia autonoma di Bolzano da una parte fa riferimento e inserisce in modo esplicito che gli insegnanti delle scuole tedesche e ladine siano di madrelingua tedesca (la questione non è semplice da spiegare, ma inle persone hanno la facoltà e la libertà di autodichiararsi appartenenti a un gruppo linguistico diverso per quanto, fino a prova contraria, la nazionalità resti italiana); ...

